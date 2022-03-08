Однак, як зауважила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, окупанти готують маніпуляції.

Важливо Сьогодні має запрацювати гуманітарний коридор для Сум, – Верещук

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