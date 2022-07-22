Гауляйтер Стремоусов размечтался о российских военных базах и ПВО на Херсонщине
В кремле стремятся аннексировать территорию Херсонской области и уже нацелились разместить там военные базы. На фоне шквальных ударов ВСУ оккупанты хотят усилить ПВО.
оккупанты хотят разместить свои военные базы после аннексии Херсонщины
Соответствующее заявление херсонского гауляйтера Кирилла Стремоусова было распространено российскими СМИ. Он заявил, что российские военные базы будут расположены на Херсонщине после вхождения региона в состав россии.
Кстати В оккупированном Херсоне слышны мощные взрывы: вероятно, снова Чернобаевка
В своем заявлении гауляйтер Стремоусов сказал, что российские военные базы появятся в Херсонской области, "если" оккупированные территории станут субъектом россии. Вполне логично, что против этого жители Херсонской области и ВСУ.
Они здесь будут дислоцироваться. Они в любом случае будут, как в Севастополе, как в Крыму. Если мы станем субъектом россии, то как и в других регионах будут воинские части,
– сказал гауляйтер.
ВСУ уничтожают военные базы оккупантов
- Украинские силы наносят многочисленные удары по военным базам врага на оккупированной территории Херсонской области. Под огнем ВСУ вражеские склады в Херсоне, Чернобаевке и Новой Каховке. Украина наконец-то может уничтожать российские базы, получив американские системы HIMARS.
- Важный удар Вооруженные Силы Украины нанесли 19 июля, когда ударили по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне. Если этот мост взорвать, то оккупантам не будет как отступать, когда ВСУ будут выбивать их из Херсона.
- О том, что Антоновский мост – ключевая уязвимость для российских сил, сообщали в Министерстве обороны Великобритании. Этот мост один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр, через которые россия может поставлять или выводить свои войска с территории, оккупированной ею к западу от реки.
- В Офисе Президента уже посоветовали россиянам покинуть Херсон.
- В июне на Херсонщину приезжал глава администрации путина дмитрий козак. Он поставил задачу коллаборантам и гауляйтерам Херсонской области к осени подготовить так называемый "референдум" о включении Херсонщины в состав россии.
- Известно, что россия хочет аннексировать пятую часть территории Украины. российский диктатор владимир путин отдал приказ захватить Харьковскую область.
К теме – когда ВСУ освободят Херсон: смотрите видео