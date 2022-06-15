Оккупанты в Херсоне напуганы приближением ВСУ и усиливают террор

В оккупированном Херсоне захватчики устроили "Россию в миниатюре" и создали настоящий филиал авторитарного режима с самыми страшными его атрибутами.

Россияне усиливают террор

Идет целый ряд таких событий. Требуют персональные сведения волонтеров, хотят заставить работать на них.

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Требуют от учителей сотрудничества, угрожают в случае отказа. Уже есть такие обращения.

Разыскивают бывших правоохранителей и также пытаются заставить работать на них через угрозы.

Россияне ведут облаву на патриотов / Скриншот

Оккупанты нервничают

Кроме того, пытаются запугать тех, кто брал гуманитарку, симки, рубли, якобы вы все уже коллаборанты и если Херсон освободят, то вас всех посадят.

ВСУ близко / Соцсети

Это делается для того, чтобы мы подсознательно боялись освобождения города.

Совет учителям и другим людям, которых принуждают к сотрудничеству, по возможности измените место жительства и контактные данные.

Сколько и какого оружия нужно для победы Украины – смотрите видео:

: Херсон и Херсонская область стали "фронтом" уже с первых часов российского вторжения. ВСУ не смогли сдержать наступление врага из Крыма, также по разным причинам не удалось устроить эффективную оборону областного центра, в результате чего город уже в начале марта 2022 года оказался в оккупации. Но горожане не покорились российским оккупантам и продемонстрировали свою позицию – несмотря на репрессии и террор россиян, мирные украинцы выходили и митинги против России. Также в городе и окрестностях активизировались партизаны. Свободная Украина не забыла о херсонцах – руководство государства и армия сейчас делают все возможное, чтобы освободить город. После серии успешных операций ВСУ в мае и июне – украинские защитники приблизились к городу на расстояние 10 километров. На данный момент украинцы готовятся к деоккупации Херсона.