Россияне деморализованы и напуганы. Все их планы по Украине были вдребезги разбиты украинской армией.

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Фиаско россиян на примере Купянска

В июле в сети появилось видео, где российский военный в оккупированном, к тому времени, Купянске, рассказывает сказки о том, что "россия теперь здесь навсегда". 10 сентября ВСУ освободили город, а россияне позорно скрылись.

Украинский военный снял видео на том самом месте, где оккупанты снимали свое жалкое видео. Защитник рассказал, что россияне сделали из украинского "АТБ" "центр помощи единой россии".

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Почему Купянск так важен россиянам

Купянск – стратегически важный город для россиян с точки зрения логистики. Через него оккупанты направляли все необходимое изюмской группировке российских военных.

Город в Харьковской области находился под оккупацией с 27 февраля. К счастью, 10 сентября украинские защитники освободили Купянск от оккупантов и вместе с тем перерезали им основной логистический узел.

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Освобождение Купянска: что известно

В начале сентября, впервые за 5 месяцев оккупации, в фейсбуке Купянского городского совета появилось сообщение. Сообщение было коротким, но обнадеживающим: жителей города предупредили, что ВСУ уже близко.

Утром 10 сентября ВСУ вошли в Купянск. Военные поделились фото сделанными в городе и написали, что идут дальше.

После этого российские пропагандисты заявили, что "сдержать противника не удалось". Россияне, потерпев позорное поражение, скрылись из города.

Впоследствии ВСУ распространили видео о том, "как казаки в Купянск заходили". На видео была видна брошенная в спешке вражеская техника.

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