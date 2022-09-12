Росіяни деморалізовані та нажахані. Усі їхні плани щодо України були вщент розбиті українською армією.

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Фіаско росіян на прикладі Куп'янська

У липні в мережі з'явилося відео, де російський військовий в окупованому, на той час, Куп'янську, розповідає казки про те, що "росія тепер тут назавжди". 10 вересня ЗСУ звільнили місто, а росіяни ганебно утекли.

Український військовий зняв відео на тому самому місті, де окупанти знімали своє жалюгідне відео. Захисник розповів, що росіяни зробили з українського "АТБ" "центр допомоги єдиної росії".

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Чому Куп'янськ такий важливий росіянам

Куп'янськ – стратегічно важливе місто для росіян з точки зору логістики. Через нього окупанти направляли все необхідне Ізюмському угрупуванню російських військових.

Місто на Харківщині перебувало під окупацією аж з 27 лютого. На щастя, 10 вересня українські захисники звільнили Куп'янськ від окупантів і разом з тим, перерізали їм основний логістичний вузол.

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Звільнення Куп'янська: що відомо

На початку вересня, вперше за 5 місяців окупації, у фейсбуці Куп'янської міської ради з'явився допис. Повідомлення було коротким, проте обнадійливим: жителів міста попередили, що ЗСУ вже близько.

Уранці 10 вересня ЗСУ увійшли в Куп'янськ. Військові поділилися фото зробленими в місті й написали, що ідуть далі.

Після цього російські пропагандисти заявили, що "стримати противника не вдалося". Росіяни, зазнавши ганебної поразки, утекли з міста.

Згодом, ЗСУ поширили відео про те, "як козаки в Куп'янськ заходили". На відео було видно покинуту у поспіху ворожу техніку.

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