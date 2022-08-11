оккупанты из беспилотников разведывают обстановку на границе

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 11 августа. Отмечают, что россияне также регулярно обстреливают пограничье.

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На Волынском, Полесском и Северском направлениях, по данным командования, обстановка существенных изменений не претерпела.

В то же время в Сумской области враг из ствольной артиллерии обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Ворожба, Мезеновка, Павловка и Белополье, а на Черниговщине – недалеко от села Логи.

Также в командовании объяснили, что российские оккупанты пытаются разведать позиции украинских защитников используя беспилотники.

Значительное внимание оккупанты уделяют воздушной разведке БпЛА,

– отмечают в Генштабе.

Возможно ли наступление беларуси на Украину

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко всеми способами оттягивает вторжение в Украину.

Военный обозреватель Денис Попович заявил, что белорусская армия не готова к наступлению на Украину. Начала боевых действий не хочет и белорусское общество.

С 9 августа в Минске стартовало собрание с подразделениями территориальной обороны. Также к участию белорусский генштаб привлек и военных запаса.

Обратите внимание! Украина усиливает оборону северных границ с беларусью. Жителей Волыни предупредили о заминировании приграничных территорий.

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