Оккупанты вешают украинские флаги на технику, чтобы обмануть украинцев, – командующий ВСУ

Оккупанты прибегают к обману и вывешивают украинскую символику на колоннах российской военной техники на Киевщине и Черниговщине.

Такие случаи замечены в населенных пунктах Перемога, Новая Басань Киевской области, на автодороге Красностав – Нежин Черниговской области, сообщает Главнокомандующий ВСУ.

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Кроме того, российские военные зарисовали на своей технике отметки Z, O.



Оккупанты вывешивают украинские флаги на своих колоннах / Фото: Главнокомандующий ВСУ

Также враг вывешивает белый флаг на своей технике якобы для того, чтобы сдаться. Однако после приближения к украинским позициям враг начинает открывать огонь на поражение.

"Такие действия противника являются очередным подлым нарушением норм международного гуманитарного права", – говорится в сообщении.

Как отличить российскую технику от украинской

Основной камуфляж нашей техники – пиксели, или сплошной оливковый цвет в Нацгвардии.

Техника врага окрашена в большие грязные болотные пятна, или же сплошной темный зеленый цвет.

Также характерной особенностью российских танков являются метки:

Z – восточные силы России,

Z в квадрате – силы из Крыма;

O – силы из Беларуси;

V – морская пехота;

X – чеченцы;

A – силы спецназначения.

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