россияне пытаются отремонтировать Антоновский мост, но делают это бестолково

В Херсонской области российские оккупанты пытаются восстановить Антоновский мост. Делают это без всяких инженерных планов.

Оккупанты пытаются восстановить Антоновский мост

26 июля Вооруженные Силы Украины нанесли филигранные удары по Антоновскому мосту – это был стратегически важный для российских захватчиков путь. Как стало известно со слов заместителя председателя Херсонского облсовета Юрия Соболевского, оккупанты уже пытаются его восстановить.

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россияне пытаются восстановить Антоновский мост. Работают без расчетов нагрузки, без инженерных планов – просто накрывают плитами поврежденные участки,

– сообщил он.

По неподтвержденной пока информации, для этого они собирались использовать ПАГи, аэродромные плиты.

Соболевский также отмечает, что качество ремонта и надежность моста после него вызывают большие сомнения. Еще подчеркнул, что в любом случае координаты Антоновского моста после этих манипуляций не изменятся.

Думаем, россиянам не стоит ожидать еще одного предупреждения от ВСУ. Лучше покинуть территорию добровольно, пока туда не дошла наша армия, а она уже близко!

Удар по Антоновскому мосту: коротко

Первые сообщения о возможных повреждениях моста появились еще вечером 26 июля. Местные жители начали публиковать в соцсетях соответствующие видео. На них были слышны мощные взрывы.

Утром 27 июля этот факт подтвердили в ОК "Юг". В частности, спикер Наталья Гуменюк отметила, что "удары были филигранными".

Советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань сообщил, что ВСУ могли атаковать Антоновский мост именно тогда, когда российские оккупанты переправляли через него технику.

Оккупационные "власти" Херсонской области признали удар по мосту, но заявили, что это никак не повлияет на ход войны.

В то же время в Офисе Президента намекнули россиянам, что они могут добровольно покинуть Херсон. Их предупреждали, что Антоновского моста может просто не стать и тогда им некак будет убегать.

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