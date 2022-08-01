россияне пытаются отремонтировать Антоновский мост, но делают это бестолково
Источник:телеграмм Юрия Соболевского
В Херсонской области российские оккупанты пытаются восстановить Антоновский мост. Делают это без всяких инженерных планов.
Оккупанты пытаются восстановить Антоновский мост
26 июля Вооруженные Силы Украины нанесли филигранные удары по Антоновскому мосту – это был стратегически важный для российских захватчиков путь. Как стало известно со слов заместителя председателя Херсонского облсовета Юрия Соболевского, оккупанты уже пытаются его восстановить.
В тему ВСУ мощно атаковали Антоновский мост в Херсоне: все, что об этом известно
россияне пытаются восстановить Антоновский мост. Работают без расчетов нагрузки, без инженерных планов – просто накрывают плитами поврежденные участки,
– сообщил он.
По неподтвержденной пока информации, для этого они собирались использовать ПАГи, аэродромные плиты.
Соболевский также отмечает, что качество ремонта и надежность моста после него вызывают большие сомнения. Еще подчеркнул, что в любом случае координаты Антоновского моста после этих манипуляций не изменятся.
Думаем, россиянам не стоит ожидать еще одного предупреждения от ВСУ. Лучше покинуть территорию добровольно, пока туда не дошла наша армия, а она уже близко!
Удар по Антоновскому мосту: коротко
- Первые сообщения о возможных повреждениях моста появились еще вечером 26 июля. Местные жители начали публиковать в соцсетях соответствующие видео. На них были слышны мощные взрывы.
- Утром 27 июля этот факт подтвердили в ОК "Юг". В частности, спикер Наталья Гуменюк отметила, что "удары были филигранными".
- Советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань сообщил, что ВСУ могли атаковать Антоновский мост именно тогда, когда российские оккупанты переправляли через него технику.
- Оккупационные "власти" Херсонской области признали удар по мосту, но заявили, что это никак не повлияет на ход войны.
- В то же время в Офисе Президента намекнули россиянам, что они могут добровольно покинуть Херсон. Их предупреждали, что Антоновского моста может просто не стать и тогда им некак будет убегать.
Смотрите больше – В каком состоянии Антоновский мост: видео