Оккупанты впервые за несколько недель немного продвинулись на Харьковском направлении

Российские оккупанты не оставляют попыток снова окружить Харьков. Поэтому постоянно ведут наступление на позиции украинских сил в этом регионе.

Украинским войскам удалось оттеснить врага от Харькова. Так что бои идут сейчас за окрестные села. Украинские военные к северу от города продвигаются в сторону государственной границы.

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Однако восточная часть Харьковской области продолжает находится под российской оккупацией. Именно через этот район идет переправка оккупационных войск из России в Донбасс. Здесь логистическим центром является город Изюм, куда сходится несколько дорог. Следовательно, открываются возможности дальнейших наступлений в разных направлениях – на Харьков на север, Славянск на юго-восток или Барвенково на юго-запад.

Британская разведка в своем ежедневном отчете за 14 июня сообщает, что российским оккупантам, вероятно, впервые за несколько недель достигли небольшого продвижения на Харьковском направлении. Однако детали того, где это произошло – не указывают.

Данные Генштаба о Харьковском направлении

Генштаб ВСУ в своих ежедневных отчетах дает больше информации о ситуации на фронте, в том числе и на Харьковском направлении. Там украинские военные отмечают, что враг главное усилие сосредоточило на недопущении продвижения наших войск и их выхода к границе с Россией.

13 июня в отчете Генштаба ВСУ заявили, что противник вел штурмовые действия в направлении Тернова – Избицкое. Это деревни к северо-востоку от Харькова вблизи границы с Россией. Там кафиры имели частичный спех, закрепившись на северных окрестностях села.

В отчете за 14 июня указано о том, что больше нигде врагу не удалось продвинуться на Харьковском направлении. Поэтому он продолжает основные усилия сосредоточить на ведении позиционной обороны и недопущении дальнейшего продвижения подразделений Сил обороны к государственной границе. Следовательно, оккупанты и дальше обстреливают села в Харьковской области, в том числе с использованием армейской авиации, в районах населенных пунктов Рубежное, Русская Лозовая, Байрак и Дементиевка.

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