Оккупанты врут, что украинских школьников учат "ненавидеть Россию"

У фантазии российских пропагандистов нет предела. "Жертвами" нападений вражеской пропаганды стали даже украинские дети.

Россияне всячески пытаются оправдать свое преступное вторжение и войну против Украины. Поскольку абсолютно никакого права на это у оккупантов нет и не будет, пропагандисты работают на своего недалекого внутреннего потребителя с помощью феерических выдумок.

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Фейк пропагандистов об украинских детях

Как сообщил советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко, российские пропагандисты на временно оккупированной территории Харьковщины в одной из школ нашли детское руководство о том, что такое НАТО и как Альянс объединяется для защиты своих территорий.

Впрочем, в больные головы россиян начали вкладывать месседж, что в Украине "надо проводить денацификацию еще из садика". Пропагандисты забыли объяснить, почему именно защита своих границ определяется как нечто антироссийское, но для россиян любые логические объяснения абсолютно лишние.

Смотрите брифинг Сергея Лещенко об очередных фейках российской пропаганды