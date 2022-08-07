За полгода – никаких доказательств: Офис Президента о вбросах "черного рынка оружия" в Украине

россия пытается заблокировать поставки иностранного вооружения Украине. Для этого пропагандисты распространяют фейки о "черном рынке оружия", но не имеют доказательств этого.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что россия хочет дискредитировать Украину в глазах запада.

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У россии нет доказательств

Михаил Подоляк подчеркнул, что "черный рынок оружия" является вбросом россиян, стремящихся заблокировать поставки иностранного вооружения нашему государству. Однако почти за полгода полномасштабной войны никакого доказательства этого так и нет.

Пропаганда постоянно эксплуатирует ужас. Вбросами о "черном рынке оружия" россия стремится дискредитировать Украину в глазах западных обществ. Как следствие – заблокировать поддержку. Но за полгода – ни одного доказательства. Это война в прямом эфире, где все видят, что есть тотальный учет и тщательный контроль,

– подчеркнул Подоляк.

Зеленский отреагировал на вбросы о продаже оружия

россия вбрасывает в мировые СМИ руками своих агентов информацию о том, что Украина якобы продает предоставленное Западом оружие на черном рынке. Таким образом оккупанты пытаются помешать оборонной помощи.

Во время интервью африканским СМИ президент Владимир Зеленский подчеркнул, что россия всячески пыталась воспрепятствовать поступлению оружия – разрушала мосты и била по железной дороге. Однако когда и это не дало результатов – начала запускать фейки.

Также президент подчеркнул, что есть абсолютно открытая программа для партнеров. В частности, из Великобритании и США. Таким образом, международные партнеры могут отслеживать, где находится оружие.

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