Оккупанты во второй раз ударили по Днепропетровщине: на этот раз по старой промзоне

В субботу, 30 апреля, россияне несколько раз обстреляли Днепропетровскую область. Синельниковский район пережил в этот день 2 ракетных удара.

Вторая ракета попала в старую промзону. В результате удара помещение разрушилось. К счастью, никто не пострадал.

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По словам главы Днепропетровской ОВА, помещение не использовалось.

Там никого и ничего не было,

– написал Валентин Резниченко.

То, что россияне решили потратить ракету на пустую и старую промзону – удача. А ведь на фото можно увидеть значительные разрушения.

Фото разрушенной старой промзоны:

Предварительный обстрел в этом районе

Утром в этот же день россияне тоже запустили ракету в Синельниковский район. Снаряд попал в фермерские склады. Никто не пострадал. Оккупанты успешно "денацифицировали" 2 пустых ангара.

Разрушенные ангары в результате утреннего удара:

Заметим, что в Днепропетровской области нет враждебных оккупационных войск. Впрочем, на днях СБУ задержала предателей, работавших на российских спецслужбах.

Первый коллаборант стремился попасть в тероборону Днепра, чтобы собирать данные об личном составе, вооружении и позициях ВСУ и передавать информацию врагу.

Второй предатель "разрабатывал" Кривой Рог. Мужчина фотографировал оборонные укрепления на криворожском направлении. Интересно, что он работал через закрытые каналы связи и даже имел конспиративную квартиру на временно оккупированной территории. Оба "агента" получали деньги за свою работу.

Поскольку враг не может ступить на территорию региона и ногой, он периодически продолжает его обстреливать.

Ситуация в Днепропетровской области: последние новости

В ночь на 29 апреля оккупанты обстреляли из "Градов" два поселка в Криворожском районе – Большую Костромку и Марьянское. Зацепило хозяйственные постройки.

В тот же день россияне попали в одно из сел в Великомихайловской территориальной общине. Попали в жилищный сектор и хозяйственные постройки.

28 апреля оккупанты в очередной раз обстреляли ракетами заброшенный завод. На его территории давно ничего нет, потому и пострадавших нет.

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