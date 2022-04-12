Оккупанты ввели в Крыму высокий уровень "террористической опасности"

Оккупанты цинично ввели в Крыму желтый уровень "террористической опасности". Утверждают, что такие действия имеют профилактический характер.

Соответствующую информацию озвучил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов. Об этом стало известно 11 апреля.

Заметьте В Курской области, граничащей с Сумщиной, вводят "желтый уровень опасности"

Оккупанты объявили в Крыму "желтый уровень террористической опасности"

Принял решение о введении с 20 часов 11 апреля 2022 года на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Крыма высокого ("желтого") уровня террористической опасности,

– цитировали Аксенова "СМИ" оккупантов.

Стоит вспомнить, что у России есть несколько уровней террористической угрозы. В частности повышенный – синий, высокий – желтый и критический – красный.

Когда действует высокий, то советуют избегать мест массового скопления людей, иметь при себе документы, стараться не брать с собой большие сумки или чемоданы, иметь план действий на случай чрезвычайной ситуации.

Кстати, такую опасность в этот же день объявили в Брянской области, в Россошанском и Кантемировском районах, граничащих с Луганщиной, и в Белгородской области.

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