Відповідну інформацію озвучив так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов. Про це стало відомо 11 квітня.

Зауважте У Курській області, що межує з Сумщиною, вводять "жовтий рівень небезпеки"

Окупанти оголосили в Криму "жовтий рівень терористичної небезпеки"

Ухвалив рішення про введення з 20 години 11 квітня 2022 року на території міських округів Армянськ, Джанкой, Керч, Красноперекопськ, Джанкойського, Красноперекопського та Ленінського районів Криму високого ("жовтого") рівня терористичної небезпеки,

– цитували Аксьонова "ЗМІ" окупантів.

Варто згадати, що у Росії є декілька рівнів терористичної загрози. Зокрема підвищений – синій, високий – жовтий і критичний – червоний.

Коли діє високий, то радять уникати місць масового перебування людей, мати при собі власні документи, намагатися не брати з собою великі сумки чи валізи, мати план дій на випадок надзвичайної ситуації.

До речі, таку небезпеку у цей же день оголосили у Брянській області, у Розсошанському та Кантемирівському районах, що межують із Луганщиною та у Білгородській області.

Дивіться також – нічне звернення Зеленського за 11 квітня: відео