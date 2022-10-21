Пропагандист Клоков погиб в авто, угнанном у украинских журналистов

На Антоновском мосту пострадал автомобиль, в котором, по данным оккупантов, якобы погиб пропагандист, который приехал на оккупированные территории. Известно, что ОК "Юг" эту версию уже опровергало.

Известно, что оккупант мог находиться в микроавтобусе. Как оказалось, его украли у Суспільного.

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Россияне угнали машину наших журналистов

Подтверждаю, что это угнанный автотранспорт "Суспільне Херсон". Учитывая долгий срок оккупации, это не новость для нас,

– рассказал менеджер в филиале "Суспільне Херсон".

Он также отметил, что в оккупированном Херсоне проходит "самодепортация" коллаборантов и российских оккупантов.

"Чтобы выжить на болотах – грабят здесь. Но, как показывает жизнь, не каждому суждено те болота увидеть", – удачно заметил Михаил Сваричевский.

Добавил, что на движущихся объектах компании – технике и машине – были скрыты GPS-трекеры.

Пропагандисты снова жалуются и обманывают

По версии пропагандистов, под обстрел попал якобы автомобиль сотрудников телеканала "Таврия".

Оккупанты также сообщили, что в результате удара якобы погибли четыре человека.

Оккупанты заявляют, что на Антоновском мосту погиб их пропагандист

Стоит отметить, что российские оккупанты сообщили, что в результате взрывов на Антоновском мосту погиб российский пропагандист Олег Клоков, предположительно бежавший из Херсона.

Именно его фото оккупанты опубликовали и показали обстрелянную и ранее угнанную машину украинской прессы. Сам Клоков раньше работал на пропагандистском канале Russia Today, а две недели назад перешел на "Таврию".

Удар по Антоновскому мосту: основное

В ночь на 20 октября на Антоновском мосту раздались громкие взрывы. В частности там услышали громкие взрывы. По данным очевидцев, били так мощно, что в домах задрожали окна.

Уже 21 сентября спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отреагировала на версию оккупантов о том, что якобы в результате удара по мосту погибли мирные жители.

Представительница объяснила, что это ложь. Поскольку во время комендантского часа на Антоновском мосту гражданских людей не могло быть.

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