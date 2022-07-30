Оккупанты выпустили 3 ракеты: мэр Харькова показал жуткие фото училища в огне

россияне ночью 30 июля дважды обстреляли Харьков. Накрыли огнем учебное заведение, там разгорелся масштабный пожар.

По училищу выпустили 3 ракеты. Вероятно, С-300. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Он добавил, что было 2 "прилета".

По теме Одна из ракет, которыми ночью атаковали Харьков, упала в землю: образовалась огромная воронка.

Последствия удара по училищу

В результате обстрела россиян центральный корпус уничтожен. Терехов отметил, что пожар был большим, но наши спасатели справились.

Пожар в училище / Фото из телеграма Игоря Терехова

Спасатели потушили возгорание / Фото из телеграма Игоря Терехова

В земле образовалась воронка

Второй "прилет" был в районе Холодной горы. Снаряды попали в землю, так что никто не пострадал. Разрушений нет, но в близлежащих домах вылетели стекла.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в результате удара в земле образовалась огромная воронка. Он добавил, что, по предварительным данным правоохранителей, ночью и утром по городу было выпущено более 5 ракет РОК С-300.