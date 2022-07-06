Оккупанты выпустили по Одесчине ракету с истребителя: ее сбила ПВО
6 июля 2022 , 18:04Читати новину українською
Источник:ОК "Юг"
Российские военные 6 июля снова атаковали Одесскую область. Оккупанты нанесли авиаудар, однако планам врага помешали подразделения ПВО.
Ракету сбили над морем
В пресс-службе оперативного командования "Юг" сообщили, что враг пытался нанести ракетный удар по Одесчине с самолета Су-35.
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Сообщается, что в направлении Черного моря была выпущена ракета воздушного базирования Х-31. К счастью, силами противовоздушной обороны ракета была ликвидирована над морем.
Отметим, что жители Одесской области около 16 часов информировали о звуках взрывов. Сообщалось, что, вероятно, сработали подразделения ПВО.
россия ночью пыталась атаковать Одесскую область
- В ночь на 6 июля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Около трех ночи появилась информация о звуках взрывов в Одессе. Сообщалось, что на побережье города могло работать ПВО.
- Следует добавить, что Россия не перестает атаковать Одесчину и другие регионы после серии терактов. Один из таких 1 июля российские оккупанты совершили именно в Одесской области.
- В ночь на 1 июля российские оккупанты нанесли авиаудар по селу Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесчины. Они выпустили по селу Сергеевка сразу 3 старые советские ракеты X-22. Враг бил из стратегических бомбардировщиков Ту-22 со стороны Черного моря.
- Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что по состоянию на 5 июля из-за атаки россии погиб 21 человек. В результате кровавого удара оккупантов были ранены 39 человек. Братчук сообщил, что 29 человек, среди которых четверо детей, до сих пор остаются в больницах.
- После обстрела в ОК "Юг" сообщали, что сигнал тревоги раздался почти одновременно с попаданиями ракет в Сергеевку. Поэтому люди практически не имели времени, чтобы пройти в укрытие.
- Впоследствии первый замминистра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что ни один из жителей разрушенной многоэтажки не сошел в укрытие.
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