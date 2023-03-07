Россия применила новый тип управляемой авиабомбы против украинских целей: чем опасно

Российские захватчики применили новый тип управляемой авиационной бомбы против украинских целей. У оккупантов сейчас дефицит высокоточных ракет.

Об этом сообщили в американском Институте изучения войны. Кстати, россияне впервые использовали против Украины новые планирующие бомбы.

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Что известно о новом типе управляемой авиабомбы

Недавно стало известно, что российские войска за последние несколько недель применили управляемую авиационную бомбу УПАБ-1500В против неопределенной цели в Черниговской области. Так, вражеские бомбардировщики могут сбрасывать бомбы на расстоянии до 40 километров от намеченной цели.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что российский Су-34, возможно, пытался запустить УПАБ-1500В, когда украинские силы сбили реактивный самолет. По его словам, российские силы будут принимать все возможные меры, чтобы получить больше оружия.

Игнат предупредил, что не следует недооценивать способность России закупать артиллерийские снаряды, беспилотники и ракеты для использования в Украине.

В чем особенность этих бомб

В первый раз Кремль показал УПАБ-1500В в 2019 году. Такое оружие предназначено для поражения высокозащищенных объектов, которые расположены на расстоянии до 40 километров. Ее также называют управляемыми планирующими бомбами (индекс К029Б), имеющими вес около 1500 килограммов.

Высокая угроза применения УПАБ-1500В состоит в том, что она принадлежит к планирующим бомбам, оснащена инерциальной и спутниковой системой навигации и имеет боевую часть весом 1010 килограммов, что предназначено для поражения высокозащищенных объектов. Для сброса бомбы носитель должен подняться на высоту 14 километров.