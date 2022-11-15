Об этом в эфире телемарафона рассказал замминистра внутренних дел Евгений Енин. Он подтвердил, что оккупанты способствовали побегу заключенных из херсонского СИЗО.

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Около 70 беглецов уже задержаны

Заместитель главы МВД сообщил, что около 70 беглецов уже найдены и переданы представителям пенитенциарной службы.

Уже был осуществлен ряд оперативно-розыскных мероприятий, и около 70 представителей так называемого "спецконтингента" силами правоохранителей переданы работникам пенитенциарной службы,

- сказал он.

Енин отметил, что на каждого из представителей так называемого "спецконтингента" украинские правоохранители имеют ориентировку. Он заверил, что заключенные далеко не убегут. "А если убегут, то ненадолго", – добавил замглавы МВД.

Кроме того, Енин сообщил, что правоохранители осуществляют стабилизационные мероприятия на освобожденных территориях Херсона. В частности, эти меры предусматривают комендантский час, систему блокпостов и обход помещений, в отношении которых правоохранители имеют ориентировку.

Также заместитель министра внутренних дел призвал местное население помогать находить коллаборантов.