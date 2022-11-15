Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін. Він підтвердив, що окупанти сприяли втечі ув'язненим із херсонського СІЗО.

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Близько 70 втікачів вже затримано

Заступник глави МВС повідомив, що близько 70 втікачів вже знайдено та передано представникам пенітенціарної служби.

Вже було здійснено низку оперативно-розшукових заходів і близько 70 представників так званого "спецконтингенту" силами правоохоронців вже передано представникам пенітенціарної служби,

– сказав він.

Єнін зазначив, що на кожного з представників так званого "спецконтингенту" українські правоохоронці мають орієнтування. Він запевнив, що в'язні далеко не втечуть. "А якщо втечуть, то не надовго", – додав заступник глави МВС.

Крім того, Єнін повідомив, що правоохоронці здійснюють стабілізаційні заходи на звільнених територіях Херсонщини. Зокрема, ці заходи передбачають комендантську годину, систему блокпостів та обхід приміщень, щодо яких правоохоронці мають орієнтування.

Також заступник міністра внутрішніх справ закликав місцеве населення допомагати знаходити колаборантів.

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Україна повернула контроль над Херсоном: що відомо

Українські військові на початку вересня розпочали операцію щодо повернення контролю над Херсоном. У п'ятницю, 11 листопада, українські війська офіційно зайшли в Херсон та звільнили місто від окупантів.

Також ЗСУ повністю деокупували правий берег Херсонщини. Російські війська втекли на лівий берег і вже заявили, що новою "столицею" регіону буде Генічеськ.

У понеділок, 14 листопада, в Херсон приїхав президент Володимир Зеленський. Під час його візиту у звільненому Херсоні офіційно підняли прапор України.

Наразі людям радять не повертатися у Херсон, а навпаки – евакуюватися. Причина в тому, що російські військові можуть накривати місто артилерійським вогнем.

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