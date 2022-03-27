На видео слышны звуки взрыва
Люди стали собираться на митинг в Херсоне днем 27 марта. Они у здания Херсонской ОГА скандировали "Херсон – это Украина!".
К слову Росгвардия продолжает борьбу против сопротивления на Херсонщине.
На видео слышны звуки выстрела. После этого последовал глухой звук, как после взрыва. В результате некоторые люди начали прятаться.
Смотрите видео с митинга в Херсоне
Также сообщается, что российские оккупанты разгоняют людей дымовыми шашками.
Заметим, что в Херсонской области продолжаются интенсивные бои. В результате в селе Станислав погибли два человека.
В Херсоне местные снова вышли на митинг против оккупантов: смотрите видео