На видео слышны звуки взрыва

Люди стали собираться на митинг в Херсоне днем ​​27 марта. Они у здания Херсонской ОГА скандировали "Херсон – это Украина!".

К слову Росгвардия продолжает борьбу против сопротивления на Херсонщине.

На видео слышны звуки выстрела. После этого последовал глухой звук, как после взрыва. В результате некоторые люди начали прятаться.

Смотрите видео с митинга в Херсоне

Также сообщается, что российские оккупанты разгоняют людей дымовыми шашками .

Заметим, что в Херсонской области продолжаются интенсивные бои . В результате в селе Станислав погибли два человека .