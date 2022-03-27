На відео чути звуки вибуху

Люди почали збиратися на мітинг у Херсоні вдень 27 березня. Вони поблизу будівлі Херсонської ОДА скандували "Херсон – це Україна!".

До слова Росгвардія продовжує боротьбу проти спротиву на Херсонщині

На відео чутно звуки пострілу. Після цього послідував глухий звук, як після вибуху. Унаслідок цього деякі люди почали ховатися.

Дивіться відео з мітингу в Херсоні

Також повідомляється, що російські окупанти розганяють людей димовими шашками.

Зауважимо, що на Херсонщині тривають інтенсивні бої. Унаслідок цього у селі Станіслав загинуло двоє людей.

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