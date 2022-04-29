Оккупанты вывезли из Мариуполя уцелевшие аппараты ИВЛ, что необходимы для лечения тяжелобольных
Источник:телеграм Петра Андрющенка
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты вывезли из города часть уцелевших аппаратов ИВЛ. Это также прокомментировал мэр Мариуполя.
Аппараты ИВЛ нужны для лечения тяжелобольных пациентов, в частности больных коронавирусом.
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Оккупанты украли аппараты ИВЛ из Мариуполя
Об этом рассказали люди, которые до сих пор находятся в заблокированном городе. Андрющенко сообщил, что захватчики после депортации 4 больницы и ожесточенных боев вблизи разобрали завалы и обнаружили оборудование, которое было в медучреждении. Например, аппараты ИВЛ, которые враг решил присвоить.
Наши источники говорят, что Пушилин очень хотел в Донецк. Однако тик-ток росгвардия очень быстро намекнула, что Донецк может и подождать,
– добавил советник мэра Мариуполя.
Эту ситуацию также прокомментировал мэр Мариуполя Вадим Бойченко. По его словам, оккупанты не только уничтожили город, убили более 20 тысяч гражданских, но и начали воровать то, что уцелело.
Бойченко подчеркнул, что это мародерство и военное преступление. Он также добавил, что последние 8 лет они активно развивали каждую сферу города, а особое внимание уделяли именно медицине.
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