Оккупанты вывозят в Россию авто, бытовую технику и даже продукты

Российские военные не только убивают, но и грабят украинцев. Так, домой они вывозят транспорт, продукты, бытовую технику и другое имущество наших земляков.

Оккупанты продолжают нести потери на фронте. В то же время единственное, что они могут делать, – убивать и грабить мирное население.

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На Россию вывозят автомобили, технику и даже продукты

Так, в Генштабе ВСУ подчеркивают, что российские военные не гнушаются мародерством на временно оккупированных территориях. В Россию вражеские военные вывозят бытовую технику, автомобили, продукты, а также другое имущество, награбленное у украинцев.

О том, что оккупанты активно грабят местное население, свидетельствует также и их общение с родными. СБУ удалось перехватить не один разговор, в котором наемники хвастаются как не телевизорами, то миксерами и мобильными телефонами.

Отметим, что с каждым днем личный состав российского войска редеет. Поэтому его пополняют с помощью принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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