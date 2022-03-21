Оккупанты вывозят в Россию авто, бытовую технику и даже продукты
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
Российские военные не только убивают, но и грабят украинцев. Так, домой они вывозят транспорт, продукты, бытовую технику и другое имущество наших земляков.
Оккупанты продолжают нести потери на фронте. В то же время единственное, что они могут делать, – убивать и грабить мирное население.
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На Россию вывозят автомобили, технику и даже продукты
Так, в Генштабе ВСУ подчеркивают, что российские военные не гнушаются мародерством на временно оккупированных территориях. В Россию вражеские военные вывозят бытовую технику, автомобили, продукты, а также другое имущество, награбленное у украинцев.
О том, что оккупанты активно грабят местное население, свидетельствует также и их общение с родными. СБУ удалось перехватить не один разговор, в котором наемники хвастаются как не телевизорами, то миксерами и мобильными телефонами.
Отметим, что с каждым днем личный состав российского войска редеет. Поэтому его пополняют с помощью принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
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