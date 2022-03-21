Окупанти продовжують зазнавати втрат на фронті. Натомість єдине, що вони можуть робити, – вбивати та грабувати мирне населення.

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На Росію вивозять автомобілі, техніку та навіть харчі

Так, у Генштабі ЗСУ підкреслюють, що російські військові не гребують мародерством на тимчасово окупованих територіях. До Росії ворожі військові вивозять побутову техніку, автомобілі, харчі, а також інше майно, награбоване в українців.

Про те, що окупанти активно грабують місцеве населення, свідчить також і їхнє спілкування з рідними. СБУ вдалося перехопити не одну розмову, в якій найманці хизуються як не телевізорами, то міксерами та мобільними телефонами.

Зазначимо, що з кожним днем особовий склад російського війська рідшає. Тож його поповнюють за допомогою примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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