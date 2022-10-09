Подручные врага бегут: коллаборанты вывозят семьи целыми колоннами автобусов в Крым и Россию

Похоже, в возвращение под контроль Украины всех захваченных Россией территорий верят не только украинцы, но и оккупанты. Это объясняет, почему подручные Кремля сломя голову бегут из Херсона в предвкушение расширения контрнаступления ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ, представители оккупационных властей Новой Каховки вывозят свои семьи на временно оккупированную территорию Крыма.

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По имеющейся информации, 7 октября колонна из 12 микроавтобусов прибыла в Севастополь. Похожая ситуация наблюдается и в Луганской области. Из Старобельска начали эвакуировать коллаборантов в Луганск.

Те оккупанты, кто еще не сбежал, терроризируют местных

В Мелитопольском районе Запорожской области под видом поиска и борьбы с партизанами оккупационные войска осуществляют обыски и угон частных автомобилей в гаражных кооперативах района.

Кроме того, оккупанты продолжают давить на малый и средний бизнес на временно оккупированных территориях. С начала октября, в городе Горловка, налоговая инспекция России начала проверки с последующим рейдерским захватом компаний с выявленными нарушениями. В частности, это касается предпринимателей, которые не захотели перерегистрировать свои компании в соответствии с российским законодательством.

Как продвигается контрнаступление ВСУ в Херсонской области

В последние месяцы наши ВСУ работали над тем, чтобы истощить врага, уничтожив его составы и логистику. Украинские военные нанесли многочисленные удары ракетами HIMARS по Антоновскому мосту. Сейчас враг попал в ловушку на Правобережье Херсона.

Украинские военные продолжают наступать и продвигаться на юге Украины. Они освобождают свои земли, несмотря на то, что диктатор Путин решил присвоить их и провозгласил своими.

Россияне усложнили выезд из временно оккупированной Херсонщины. Особенно усиливается контроль за мужчинами, пытающимися покинуть захваченную территорию.

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