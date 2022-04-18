Оккупанты взяли под контроль Кременную: Гайдай призывает к эвакуации с части незанятой Луганщины

Российские захватчики взяли под контроль Кременную в Луганской области. Глава ОВА еще раз призвал эвакуироваться жителей, которые находятся во пока свободных городах.

Сергей Гайдай подчеркнул, что эвакуация из Кременной пока невозможна. А все потому, что город взяли под контроль оккупанты.

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Жителей других городов призывают эвакуироваться

Из Северодонецка, Лисичанска, Попасного, Горского и Рубежного людей вывозят. Позаботьтесь о Ваших детях!,

– подчеркнул он.

Также глава Луганской ОВА рассказал об эвакуационном поезде. Он отправится из Покровска во второй половине дня. На поезде будут вывозить жителей Луганской и Донецкой областей.

Поезд 234/233 Покровск – Чоп прибудет в 16:30 на станцию ​​в Покровске. Эвакуационный рейс будет полностью бесплатным.

Сергей Гайдай добавил, что из Луганской области на станцию людей будут бесплатно подвозить автобусами.

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