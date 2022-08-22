Оккупанты взорвали в Мариуполе котельную: взрыв слышал весь город
22 августа 2022 , 21:07Читати новину українською
Источник:Петр Андрющенко
российские оккупанты снова устроили взрыв в Мариуполе. На этот раз враги взорвали котельную.
О целесообразности такого решения легко догадаться, особенно незадолго до начала отопительного сезона. Соответствующую информацию сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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В Мариуполе снова раздался взрыв
Мариуполь. россияне снова устроили взрыв. Громкий, который слышал весь город,
– сообщил Петр Андрющенко.
Он добавил, что враги взорвали котельную.
Взрыв котельной в Мариуполе: смотрите видео
"Вместо того, чтобы готовить город к зиме и строить котельные, оккупанты уничтожают даже остатки тех, что есть. Таков он, праздник российской тряпки под взрывы разрушения. Даже без фронта", – сообщил советник городского головы Мариуполя.
Оккупанты минируют и отключают котельные
- Кроме Мариуполя, российские оккупанты прибегают к диверсиям во временно оккупированном Мелитополе.
- 19 августа мэр города Иван Федоров сообщил, что россияне минируют котельные в городе. После этого они хотят взорвать и обвинить во всем Вооруженные Силы Украины.
- Мэр добавил, что российские военные разрушили в оккупированном Мелитополе газовую систему, из-за чего в городе уже месяц нет газа.
- 22 августа Иван Федоров объяснил, что российские захватчики под руководством гауляйтера балицкого готовят диверсию на сетях отопления – отключают котельные. По последним данным, россияне отбросили систему отопления Мелитополя на 20 лет назад.
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