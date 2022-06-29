Оккупанты за сутки выпустили по Одесской области уже 5 крылатых ракет: попали в побережье

Российские оккупанты за сутки, 29 июня, выпустили по Одесской области уже 5 крылатых ракеты. По меньшей мере две из них удалось уничтожить, а последняя попала в морское побережье.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, оккупанты били ракетами "Оникс" и Х-59.

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Оккупанты выпустили ракеты по Одесской области

Братчук заявил, что в целом с начала 29 июня враг выпустил по Одесской области 5 ракет, из которых:

одна ракета – Х-59 – попала в берег;

украинские силы ПВО уничтожили еще 2 ракеты "Оникс";

после этого оккупанты выпустили еще 2 крылатых "подарка".

Что касается последних ракет, пресс-секретарь главы Одесской ОВА обещал обнародовать детали позже.

Враг продолжает атаковать Одесскую область ракетами. Еще дважды ударил по морскому побережью в Измаильском районе. Информация по разрушению и пострадавшим уточняется,

– сказал он.

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Россияне беспощадно обстреливают Одесскую область

Отметим, что вооруженные силы России за 4 месяца войны против Украины атаковали Одесскую область 70 ракетами. Оккупанты нанесли разрушения гражданской инфраструктуре и унесли жизни нескольких жителей Одесской области.

Представитель Одесской областной военной администрации опубликовал данные прокуратуры области. Согласно им, задокументировано 42 случая обстрелов российскими военными, из них 33 – ракетным оружием. К сожалению, в результате ракетных ударов в Одесской области погибли 10 мирных людей, среди которых один ребенок. Еще 29 человек получили ранения из-за обстрелов.

20 июня вооруженные силы России нанесли массированный удар по Югу нашей страны, выпустив сразу 14 ракет. Оккупанты ударили по Очакову, устью Дуная, Белгород-Днестровскому району Одесской области и по Одессе. Впоследствии в оперативном командовании "Юг" рассказали детали обстрелов. Сообщалось, что россияне ударили 4 ракетами Х-31А из истребителя.

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