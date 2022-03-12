Оккупанты заблокировали работу гуманитарного штаба в Мелитополе

В Мелитополе российские оккупанты не дают работать гуманитарному штабу. В частности, они "сжимают кольцо" вокруг мелитопольцев.

Соответствующую информацию обнародовали местные СМИ. Это произошло 12 марта – на 17 день войны, которую Россия начала против Украины.

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Оккупанты блокируют гуманитарные штабы в Мелитополе

Сегодня, 12 марта, российские захватчики оцепили гуманитарный штаб во дворце культуры Шевченко. То есть горожане, которые приходили туда за продуктами, теплой одеждой и лекарствами, не могут получить помощь,

– говорится в сообщении.

К счастью, сейчас работают центры помощи в профессионально-техническом училище на Новом Мелитополе, в микрорайоне, в гуманитарном центре Таврического государственного агротехнологического университета имени Дмитрия Моторного.

Однако неизвестно, на сколько времени хватит запасов. Ведь продовольствия в Мелитополе все меньше, а оккупанты пока не открывают гуманитарные коридоры.

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