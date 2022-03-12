Відповідну інформацію оприлюднили місцеві ЗМІ. Це трапилось 12 березня – на 17 день війни, яку Росія почала проти України.

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Окупанти блокують гуманітарні штаби в Мелітополі

Сьогодні, 12 березня, російські загарбники оточили гуманітарний штаб у палаці культури Шевченка. Тобто городяни, які приходили туди по продукти, теплий одяг та ліки, не можуть отримати допомогу,

– мовиться у повідомленні.

На щастя, наразі працюють центри допомоги у професійно-технічному училищі на Новому Мелітополі, в мікрорайоні, у гуманітарному центрі у Таврійського державного агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного.

Проте наразі невідомо, на скільки часу вистачить запасів. Адже продовольства в Мелітополі дедалі менше, а окупанти наразі не відкривають гуманітарні коридори.

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