Маразм не знает границ: оккупанты зачислили украденного из Херсона енота в университет

Российские оккупанты не собираются отдавать украденного в Херсоне енота. Более того, они додумались причислить животное в университет.

Пропагандисты всерьез рассказывают о причислении енота в университет. Говорят, что так называемый декан университета в Мелитополе подписал приказ.

Кстати говоря Просыпаемся – все разгромлено: оккупанты жалуются на ночные диверсии украденного енота

Енота сделали "студентом"

29 декабря енота "зачислили" на специализированный факультет информационной безопасности. Для украденного "студента" подписали зачетную книгу и пожелали успехов подготовке к аттестации.

Испуганное животное оккупанты притащили к самому университету. Россияне продолжают издеваться над енотом, снимая пропагандистские ролики. Похоже, маразм захватчиков со временем только крепнет.

Как россияне украли енота

Когда оккупанты бежали из Херсона, решили украсть с собой во временно оккупированный Крым большую часть коллекции зоопарка Херсона.

Еще 5 ноября директор крымского парка львов "Тайган" Олег Зубков заявлял, что животных якобы решили "эвакуировать". Россияне обнародуют видео, как они забирали енотов. Животные сопротивлялись и не хотели, чтобы их трогали Однако захватчиков это не остановило.

Российские десантники сделали енота символом своих "достижений". Пленный русский "мобик" просил обменять его на енота. Впрочем, оккупанты – ни в какую.