Оккупанты заявляют, что Украина "кинула херсонцев и отключила им связь"

Сергей Лещенко опроверг еще один фейк, созданный и распространяемый российскими пропагандистскими СМИ.

По его словам, в СМИ страны-агрессора утверждают, что Украина вроде бы демонстративно отказалась от жителей Херсонской области, отключив им мобильную связь. Это заявление Сергей Лещенко опровергает, сообщает 24 канал.

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Он заявил, что это ложь, ведь Украина не отключала мобильную связь для Херсона. Он исчез из-за уничтожения инфраструктуры, которую разрушила сама Россия.

Сергей Лещенко объяснил, что оккупанты пытаются отключить мобильную связь и включить российскую. Так они хотят контролировать местное население на уровне обмена информации в социальных сетях и между собой.

"Херсонщина не сдалась России и движение сопротивления происходит именно на низовом уровне. А российская пропаганда называет это вроде бы злонамеренные действия самой украинской власти", – рассказал Сергей Лещенко.

Последние новости из Херсона

Во временно оккупированном Херсоне российские захватчики устроили настоящую блокаду местным жителям. Из города нельзя уехать и въехать.

Жители города Новая Каховка, что на Херсонщине, временно пребывающего в российской оккупации, продолжают сопротивляться врагу. Они запланировали специальный митинг в сакральную для россиян дату – 9 мая.

Поскольку в Херсоне мирные жители выходят на протесты и показывают нежелание жить в городе под российским флагом, оккупанты решили оставить попытки провести референдум и планируют присоединить Херсонскую область к аннексированному Крыму.

В Каховском районе Херсонской области российские оккупанты делают все возможное, чтобы превратить оккупированную часть области в новое квазиобразование "ХНР". Там уже внедряют рубли.

Любые коммуникации по Херсону и области максимально усложнены, на днях еще и отсутствовал интернет и мобильная связь. Оккупанты усилили "фильтрационные" меры и увеличили количество блокпостов.

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