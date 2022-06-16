Как отметили в оперативном командовании "Юг", на территории Херсонской области продолжаются плотные бои. В частности, речь идет о Бериславском и Каховском районах.

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В нескольких районах Херсона – уничтожена инфраструктура

В населенных пунктах – уничтожены дома и инфраструктура. Также погибли и были ранены гражданские жители. При этом на оккупированных территориях россияне продолжают вести себя как террористы. Захватчики мародят и похищают местных жителей. Появилась информация и о минировании россиянами одного из херсонских пляжей.

На Юге украинские военные продолжают уничтожать врага

На Севере и Херсонском направлении, в частности, продолжают ликвидировать врагов украинские защитники. За сутки они уничтожили 14 врагов, 7 единиц бронированной и автомобильной техники и состав боеприпасов.

Противник продолжает обороняться, используя для этого позиции второго и третьего рубежей. Украинцы сковали россиян, поэтому они прибегают к контрбатарейной борьбе. Более того, оккупанты обстреливают населенные пункты и в тылу, создавая впечатление своего присутствия на даже освобожденных территориях.

Обратите внимание! В Черном море до сих пор находится группировка вражеского флота. Именно поэтому по-прежнему сохраняется высокая угроза нанесения ракетных ударов.

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Ситуация во временно оккупированном Херсоне: коротко

В перехваченном СБУ разговоре кафиры жалуются на условия своего пребывания в Херсонской области. Они находятся под неизменным огнем украинской армии.

По мнению мэра Мелитополя Ивана Федорова, и Херсон, и Мелитополь , и другие оккупированные Россией города будут увольняться почти одновременно.

Генерал-майор Дмитрий Марченко заявил , что украинцы "будут избивать кафиров в Херсоне с 2 сторон".

В Институте изучения войны подтвердили, что планы России на Юге во многом ломают сопротивление, которое оказывают украинцы на оккупированных территориях.

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