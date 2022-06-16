Як зазначили в оперативному командуванні "Південь", на території Херсонської області тривають щільні бої. Зокрема, мовиться про Бериславський та Каховський райони.

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У кількох районах Херсонщини – понищена інфраструктура

В населених пунктах – знищені будинки та інфраструктура. Також загинули та були поранені цивільні жителі. При цьому на окупованих територіях росіяни продовжують поводити себе, як терористи. Загарбники мародерять та викрадають місцевих жителів. З'явилась інформація і про мінування росіянами одного з херсонських пляжів.

На Півдні українські військові продовжують нищити ворога

На Півні, і на Херсонському напрямку, зокрема, продовжують ліквідовувати ворогів українські захисники. Лише за добу вони знищили 14 ворогів, 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки та склад боєприпасів.

Противник продовжує оборонятись, використовуючи для цього позиції другого і третього рубежів. Українці скували росіян, отож вони вдаються до контрбатарейної боротьби. Ба більше, окупанти обстрілюють населені пункти і в тилу, створюючи враження своєї присутності на навіть звільнених територіях.

Зверніть увагу! У Чорному морі досі перебуває угруповання ворожого флоту. Саме тому досі зберігається висока загроза завдання ракетних ударів.

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Ситуація в тимчасово окупованому Херсоні: коротко

У перехопленій СБУ розмові окупанти скаржаться на умови свого перебування в Херсонській області. Вони перебувають під постійним вогнем української армії.

На думку мера Мелітополя Івана Федорова, і Херсон, і Мелітополь, і інші окуповані Росією міста звільнятимуть майже одночасно.

Генерал-майор Дмитро Марченко заявив, що українці "битимуть окупантів в Херсоні з 2 сторін".

В Інституті вивчення війни підтвердили, що плани Росії на Півдні багато в чому ламає опір, якій чинять українці на окупованих територіях.

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