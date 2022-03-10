Оккупанты заминировали побережье Каховского водохранилища, которое граничит с ЗАЭС

Оккупанты продолжают удерживать опасность возле ядерных объектов. Россияне, захватившие Запорожскую АЭС, заминировали побережье Каховского водохранилища.

Об этом сообщили в Энергоатоме 10 марта в 16:28. Подчеркнули, что Каховское водохранилище граничит с атомной электростанцией.

К теме Оккупанты хотят направить энергию от ЗАЭС на оккупированные Крым и Донбасс

Опасность на АЭС

Под контролем российских убийц находится Запорожская АЭС. Глава Энергоатома Петр Котин объяснил, что оккупанты используют их как военную базу. Им удобно шантажировать мир подрывом ядерного материала, который разбросает по всей Украине.

Что такое ЧАЭС или ЗАЭС? Это и в мирное время хорошо укрепленный объект. То есть станция имеет ограждение, по периметру средства безопасности, видеонаблюдение и ядерные материалы,

– отметил Котин.

Также интересно – ситуация на ЧАЭС: смотрите видео

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!