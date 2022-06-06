Оккупанты на Запорожье распространяют фейки об отключении украинских мобильных операторов

Российские оккупанты продолжают распространять фейковую информацию. Они утверждают об якобы отключении украинских мобильных операторов в Запорожье.

В Центре противодействия дезинформации предупредили, что российская пропаганда разработала информационно-психологическую операцию.

Важно Наземные цели поражают противокорабельными ракетами, современное оружие у них заканчивается, - Минобороны

Их цель – лишить граждан возможности получать правдивую информацию. А также впоследствии обвинить украинские власти, что они отказались от своих граждан.

Для этого российские кафиры недавно отключили украинских операторов в Херсонской области. После этого они начали утверждать якобы это сделали украинские власти.

Фейк в Запорожье

Теперь вражеская пропаганда убеждает, что в Запорожской области отключена связь вроде бы распоряжением СНБО Украины, которая является ложью.



Фейк от россиян / Фото Центр противодействия дезинформации

Все регионы являются частью Украины, каждый житель временно оккупированных территорий – такой же наш земляк, как и все остальные,

– сообщили в Центре противодействия дезинформации.

"Это еще перед началом войны подтвердил Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) при Госспецсвязи и предоставил соответствующие разъяснения всем украинским операторам", – пояснили в ЦПИ.

Также там напомнили, что делать, если нет мобильной связи и интернета. Тогда достоверную информацию можно получать на средних волнах радио – частоты 1278, 1404, 873, 657 кГц.

Информацию подтвердили и в Запорожской ОВА . "В сети появилась информация о якобы принятом решении Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении предоставления услуг мобильной связи и о сворачивании деятельности отечественных мобильных операторов на временно оккупированных территориях Запорожской области", – сообщил начальник управления транспорта и связи ЗОВА Роман Писарев.

По его словам, данная информация является провокацией, фейком, она не соответствует действительности. Цель ее распространения – дезинформировать население временно захваченных территорий. Ведь никаких решений такого содержания не принималось.

Какая ситуация в Запорожье: последние новости

В рамках рабочей поездки Владимир Зеленский посетил украинских защитников в Запорожской области . Он ознакомился с ситуацией в регионе. Об этом сообщили 5 июня в Офисе Президента. Зеленский пообщался с воинами, наградил их и вручил ценные подарки.

В Запорожье наши силы обороны сбили российский самолет Су-25. Вражескую технику удалось уничтожить под Ореховым Запорожской области.

Как происходила встреча Зеленского с переселенцами: смотрите видео