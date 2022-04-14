Оккупанты в Запорожской области приказали уничтожить детские вышиванки в детском саду

На оккупированных территориях российские захватчики продолжают продвигать "русский мир". В то же время, рашисты уничтожают все, что связано с украинской национальной идеей.

Об этом в эфире 24 канала рассказал корреспондент из Запорожья. Он отметил, что теперь оккупантам "не понравились" детские вышиванки.

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Испугались детских вышиванок

По словам журналиста, в Мелитополе на Запорожье захватчики пытаются открыть детский сад. Впрочем, жители боятся вести туда своих детей и вряд ли когда-нибудь поведут.

Они (оккупанты – 24 канал) заметили, что в этом детском саду непорядок, поскольку там много детских вышиванок. Оккупанты приказали их убрать или уничтожить,

– отметил журналист.

Журналист объяснил, что так оккупанты избавляются от символов украинской нации. Он добавил, что сейчас российские захватчики решают подобные вопросы.

Журналист рассказал, что в Мелитополе россияне приказали уничтожить детские вышиванки: смотрите видео