Оккупанты запретили мужчинам выезжать из захваченной части Запорожской области
Источник:Генштаб ВСУ
Российские военные цинично нарушают права человека на временно оккупированных территориях Украины. Враг запретил мужчинам покидать оккупированные части Запорожской области.
Враг запретил выезжать на территорию, которая подконтрольна Украине
О том что российские военные ограничивают права граждан Украины на временно занятых территориях, заявили в Генштабе ВСУ.
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Сообщается, что враг запретил выезд мужчинам в направлении подконтрольной Украине территории.
Оккупационная власть продолжает ограничивать права граждан Украины на временно занятых территориях. Так, в Запорожской области российские оккупанты запретили выезд лицам мужского пола в сторону подконтрольной украинской власти территории,
– говорится в сообщении Генштаба.
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