Оккупанты запретили мужчинам выезжать из захваченной части Запорожской области

Российские военные цинично нарушают права человека на временно оккупированных территориях Украины. Враг запретил мужчинам покидать оккупированные части Запорожской области.

Враг запретил выезжать на территорию, которая подконтрольна Украине

О том что российские военные ограничивают права граждан Украины на временно занятых территориях, заявили в Генштабе ВСУ.

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Сообщается, что враг запретил выезд мужчинам в направлении подконтрольной Украине территории.

Оккупационная власть продолжает ограничивать права граждан Украины на временно занятых территориях. Так, в Запорожской области российские оккупанты запретили выезд лицам мужского пола в сторону подконтрольной украинской власти территории,

– говорится в сообщении Генштаба.

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