Ворог заборонив виїжджати на територію, яка підконтрольна Україні

Про те, що російські військові обмежують права громадян України на тимчасово зайнятих територіях, заявили у Генштабі ЗСУ.

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Повідомляється, що ворог заборонив виїзд чоловікам у напрямку підконтрольної Україні території.

Окупаційна влада продовжує обмежувати права громадян України на тимчасово зайнятих територіях. Так, у Запорізькій області російські окупанти заборонили виїзд особам чоловічої статі у бік підконтрольної українській владі території,

– йдеться у повідомленні Генштабу.

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