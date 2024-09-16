Оккупанты запустили несколько групп "Шахедов": где есть угроза удара

Российские захватчики не прекращают террор мирного населения Украины. В ночь на 17 ноября бойцы Путина в очередной раз запустили "Шахеды".

Воздушные силы уже предупредили о нескольких группах ударных дронов. Что известно об этой вражеской атаке, передает 24 Канал.

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