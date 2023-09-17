21:15, 17 сентября

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что зафиксировали запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА из района полигона Чауда во временно оккупированном Крыму в направлении южных областей.

Возможно распространение тревог по направлению движения ударных БпЛА. В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!

– говорится в сообщении.