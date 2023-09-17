Жителей областей, где объявили воздушную тревогу, просят ее не игнорировать. Ведь в результате вражеских атак часто получают ранения и гибнут именно гражданские.
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Воздушная тревога была объявлена в Кировоградской области. Угроза атаки исчезла для:
- Донецкой области,
- Запорожской области,
- Днепропетровской области, кроме Никопольской и Криворожской территориальных общин.
В Воздушных силах сообщили, что группа ударных БПЛА находится в воздушном пространстве Николаевщины. Направление движения вражеских "Шахедов" – западное.
В ряде областей объявили воздушную тревогу
Приблизительно в 21:30 в ряде областей объявили воздушную тревогу. Сирены начали раздаваться в:
- Николаевской области,
- Херсонской области,
- Днепропетровской области,
- Запорожской области,
- Донецкой области.
Также воздушная тревога продолжается во:
- временно оккупированном Крыму – с 11 декабря 2022 года, то есть уже 280 дней,
- Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть уже 531 день.
Россияне запустили "Шахеды"
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что зафиксировали запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА из района полигона Чауда во временно оккупированном Крыму в направлении южных областей.
Возможно распространение тревог по направлению движения ударных БпЛА. В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!
– говорится в сообщении.
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Россияне атаковали Украину ночью 17 сентября: коротко
- Российские захватчики нанесли комбинированный удар по Украине ночью 17 сентября. Известно, что они использовали 6 дронов-камикадзе типа "Шахед" и 10 ракет Х-101/Х-555.
- Силы ПВО смогли поразить большинство воздушных целей. Наши защитники сбили 6 "Шахедов" и 6 вражеских ракет.
- Оккупанты снова целили по украинскому зерну. В Одесской области, к сожалению, было поражение одного из аграрных предприятий.