Жителей областей, где объявили воздушную тревогу, просят ее не игнорировать. Ведь в результате вражеских атак часто получают ранения и гибнут именно гражданские.

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22:05, 17 сентября

Воздушная тревога была объявлена в Кировоградской области. Угроза атаки исчезла для:

  • Донецкой области,
  • Запорожской области,
  • Днепропетровской области, кроме Никопольской и Криворожской территориальных общин.
22:04, 17 сентября

В Воздушных силах сообщили, что группа ударных БПЛА находится в воздушном пространстве Николаевщины. Направление движения вражеских "Шахедов" – западное.

21:30, 17 сентября

В ряде областей объявили воздушную тревогу

Приблизительно в 21:30 в ряде областей объявили воздушную тревогу. Сирены начали раздаваться в:

  • Николаевской области,
  • Херсонской области,
  • Днепропетровской области,
  • Запорожской области,
  • Донецкой области.

Также воздушная тревога продолжается во:

  • временно оккупированном Крыму – с 11 декабря 2022 года, то есть уже 280 дней,
  • Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть уже 531 день.
21:15, 17 сентября

Россияне запустили "Шахеды"

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что зафиксировали запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА из района полигона Чауда во временно оккупированном Крыму в направлении южных областей.

Возможно распространение тревог по направлению движения ударных БпЛА. В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!
– говорится в сообщении.

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