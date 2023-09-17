21:15, 17 вересня

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зафіксували запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда, що в тимчасово окупованому Криму, в напрямку південних областей.

Можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БпЛА. У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття!

– мовиться у повідомленні.