Жителів областей, де оголосили повітряну тривогу, просять її не ігнорувати. Адже внаслідок ворожих атак часто зазнають поранень та гинуть саме цивільні.

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22:05, 17 вересня

Повітряну тривогу оголосили в Кіровоградській області. Натомість загроза атаки зникла для:

  • Донецької області,
  • Запорізької області,
  • Дніпропетровської області, окрім Нікопольської та Криворізької територіальних громад.
22:04, 17 вересня

У Повітряних силах повідомили, що група ударних БпЛА перебуває в повітряному просторі Миколаївщини. Напрямок руху ворожих "Шахедів" – західний.

21:30, 17 вересня

У низці областей оголосили повітряну тривогу

Приблизно о 21:30 в низці областей оголосили повітряну тривогу. Сирени почали лунати у:

  • Миколаївській області,
  • Херсонській області,
  • Дніпропетровській області,
  • Запорізькій області,
  • Донецькій області.

Також повітряна тривога триває у:

  • тимчасово окупованому Криму – з 11 грудня 2022 року, тобто вже 280 днів,
  • Луганській області – з 4 квітня 2022 року, тобто вже 531 день.
21:15, 17 вересня

Росіяни запустили "Шахеди"

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зафіксували запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда, що в тимчасово окупованому Криму, в напрямку південних областей.

Можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БпЛА. У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття!
– мовиться у повідомленні.

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Росіяни атакували Україну вночі 17 вересня: коротко