Жителів областей, де оголосили повітряну тривогу, просять її не ігнорувати. Адже внаслідок ворожих атак часто зазнають поранень та гинуть саме цивільні.
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Повітряну тривогу оголосили в Кіровоградській області. Натомість загроза атаки зникла для:
- Донецької області,
- Запорізької області,
- Дніпропетровської області, окрім Нікопольської та Криворізької територіальних громад.
У Повітряних силах повідомили, що група ударних БпЛА перебуває в повітряному просторі Миколаївщини. Напрямок руху ворожих "Шахедів" – західний.
У низці областей оголосили повітряну тривогу
Приблизно о 21:30 в низці областей оголосили повітряну тривогу. Сирени почали лунати у:
- Миколаївській області,
- Херсонській області,
- Дніпропетровській області,
- Запорізькій області,
- Донецькій області.
Також повітряна тривога триває у:
- тимчасово окупованому Криму – з 11 грудня 2022 року, тобто вже 280 днів,
- Луганській області – з 4 квітня 2022 року, тобто вже 531 день.
Росіяни запустили "Шахеди"
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зафіксували запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда, що в тимчасово окупованому Криму, в напрямку південних областей.
Можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БпЛА. У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття!
– мовиться у повідомленні.
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Росіяни атакували Україну вночі 17 вересня: коротко
- Російські загарбники завдали комбінованого удару по Україні вночі 17 вересня. Відомо, що вони використали 6 дронів-камікадзе типу "Шахед" та 10 ракет Х-101/Х-555.
- Сили ППО змогли уразити більшість повітряних цілей. Наші захисники збили 6 "Шахедів" та 6 ворожих ракет.
- Окупанти знову цілили по українському зерну. В Одеській області, на жаль, було ураження одного з аграрних підприємств.