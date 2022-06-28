Оккупанты запустили "Оникс" по Одесщине: противокорабельную ракету сбила ПВО
Источник:телеграмм "Одесса. Официально"
Российские захватчики в очередной раз атаковали Одессу ракетой. На этот раз это был противокорабельный "Оникс". К счастью, вражескую авиацию сбила ПВО.
Об этом сообщают органы местных властей со ссылкой на сообщение оперативного командования "Юг". Россияне пытались атаковать Одесскую утром 28 июня.
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Оккупанты били по Одесщине "Ониксом"
Захватчики выпустили ракету из ракетного комплекса "Бастион". Он находится в Крыму.
Враг раз атаковал Одесщину крылатой ракетой типа "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион", расположенного во временно оккупированном Крыму,
– говорится в сообщении.
Целью русских было атаковать Измаильский район, но силы противовоздушной обороны сбили ракету еще над морем.
Россияне терпят неудачи на Николаевщине и на Донбассе
ВСУ успешно остановили штурм врага на Харьковском направлении . Россияне пытались атаковать направление Довгаловка – Залиман, но вынуждены были скрыться.
Попытку вражеского наступления ВСУ отбили и на Славянском направлении в сторону Довгенькое – Долина. Украинским военным удалось отбросить врага назад.
Похожая ситуация зафиксирована и в Лисичанском направлении. Оккупанты не оставляют надежд захватить автодорогу Бахмут – Лисичанск. Российские захватчики вели наступление, но украинские воины успешно подавили все попытки и заставили врага отойти.
На Авдеевском направлении россияне не только вынуждены были отойти, но и понесли потери. Они безрезультатно пытались штурмовать в направлении Егоровка – Павловка.
Потери врага по состоянию на утро 28 июня
- личного состава – 35250 (+250) человек ликвидировано;
- танков – 1567 (+15) единиц;
- боевых бронированных машин – 3704 (+17) единиц;
- артиллерийских систем – 778 (+7) единиц;
- РСЗО – 243 единицы;
- средства ПВО – 102 (+1) единицы;
- самолетов – 217 единиц;
- вертолетов – 185 (+1) единиц;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 636 единиц;
- крылатых ракет – 139 единиц;
- кораблей и катеров – 14 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2589 (+14) единиц;
- специальной техники – 61 (+1) единица.