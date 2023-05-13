Оккупанты запустили по Украине более 20 "Шахидов": сколько дронов уничтожило ПВО

Российские оккупанты 13 мая атаковали Украину дронами. В общей сложности враг выпустил более 20 "Шахидов". К счастью, большую часть уничтожили защитники украинского неба.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что российские оккупанты атаковали Украину из северного и южного направлений. Враг запустил "Шахиды".

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Всего зафиксирован 21 пуск. На разных направлениях уничтожено 17 баражирующих боеприпасов с применением зенитного ракетного вооружения, истребителей, мобильных огневых групп,

− говорится в сообщении.

К сожалению, зафиксировали попадания в Хмельницкой области. В настоящее время идет работа над ликвидацией последствий удара. Кроме того, в ночь на 13 мая удалось уничтожить БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Детали удара по Хмельницкой области

Российские оккупанты нанесли удар по критическому объекту в Хмельницкой области. Стало известно, что на месте прилета вспыхнул пожар. К сожалению, есть пострадавшие.

Известно, что в результате взрывных волн в Хмельницком повреждены учебные заведения, медицинские заведения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и индивидуальные жилые дома.

Людей просят не публиковать фото и видео с места инцидента. Кроме того, людям напоминают, что нужно оперативно реагировать на уведомление о тревоге.