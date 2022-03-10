Оккупанты запустили ракеты в аэропорт близ Кривого Рога

Враг продолжает обстреливать украинские объекты. Так оккупанты запустили 2 ракеты по аэропорту в Лозоватке в Криворожском районе.

Как сообщил "Днепр оперативный", по предварительной информации, пострадавших нет. Ракеты задели здание аэропорта, образовались ямы по 5 метров глубиной.

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Это уже не первый ракетный удар по Днепропетровщине.

Отметим, что только 8 марта оккупанты нанесли ракетный удар по школьному стадиону в поселке Григоровка на Днепропетровщине. Украинские прокуроры открыли уголовное производство – за нарушение законов и обычаев войны.

Также еще в начале марта над аэродромом Днепра заметили вражеские самолеты. Поэтому в области звучала в течение нескольких часов сирена. Активно работают в регионе так называемые "антидроновые группы", благодаря их работе летят вниз вражеские беспилотники.

Смотрите видео взрыва:

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