В настоящее время известно о 700 случаях вынужденного донорства в университетах. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека 29 апреля.

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Оккупационные власти на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей принуждают студентов высших учебных заведений массово сдавать кровь для раненых оккупантов,

– говорится в сообщении.

Случаи принудительного донорства зафиксировали в следующих университетах:

Донецкий Национальный университет;

Донецкий технический университет;

Донбасская национальная академия строительства и зодчества;

Донбасская юридическая академия;

Донецкий национальный медицинский университет имени Горького;

Луганский медицинский университет;

Луганский аграрный университет;

Луганский педагогический университет;

Луганская Академия внутренних дел.

Оккупанты хотят заставить сдавать кровь и пленных украинцев

24 апреля Людмила Денисова сообщала, что российские оккупанты хотят заставить украинских пленных сдавать кровь. Такой цинизм практиковался в нацистских концлагерях.

Омбудсмен подчеркнула, что Россия грубо нарушает статью 26 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

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