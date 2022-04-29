В настоящее время известно о 700 случаях вынужденного донорства в университетах. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека 29 апреля.

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Оккупационные власти на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей принуждают студентов высших учебных заведений массово сдавать кровь для раненых оккупантов,
– говорится в сообщении.

Случаи принудительного донорства зафиксировали в следующих университетах:

  • Донецкий Национальный университет;
  • Донецкий технический университет;
  • Донбасская национальная академия строительства и зодчества;
  • Донбасская юридическая академия;
  • Донецкий национальный медицинский университет имени Горького;
  • Луганский медицинский университет;
  • Луганский аграрный университет;
  • Луганский педагогический университет;
  • Луганская Академия внутренних дел.

Оккупанты хотят заставить сдавать кровь и пленных украинцев

24 апреля Людмила Денисова сообщала, что российские оккупанты хотят заставить украинских пленных сдавать кровь. Такой цинизм практиковался в нацистских концлагерях.

Омбудсмен подчеркнула, что Россия грубо нарушает статью 26 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

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