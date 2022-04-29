Наразі відомо про 700 випадків вимушеного донорства в університетах. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини 29 квітня.
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Окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей примушує студентів вищих навчальних закладів масово здавати кров для поранених окупантів,
– мовиться в повідомленні.
Випадки примусового донорства зафіксували у таких університетах:
- Донецький національний університет;
- Донецький національний технічний університет;
- Донбаська національна академія будівництва і архітектури;
- Донбаська юридична академія;
- Донецький національний медичний університет імені Горького;
- Луганський медичний університет;
- Луганський аграрний університет;
- Луганський педагогічний університет;
- Луганська академія внутрішніх справ.
Окупанти хочуть змусити здавати кров і полонених українців
24 квітня Людмила Денісова повідомляла, що російські окупанти хочуть змусити українських полонених здавати кров. Такий цинізм практикували в нацистських концтаборах.
Омбудсменка наголосила, що Росія грубо порушує статтю 26 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.
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