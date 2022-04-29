Наразі відомо про 700 випадків вимушеного донорства в університетах. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини 29 квітня.

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Окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей примушує студентів вищих навчальних закладів масово здавати кров для поранених окупантів,
– мовиться в повідомленні.

Випадки примусового донорства зафіксували у таких університетах:

  • Донецький національний університет;
  • Донецький національний технічний університет;
  • Донбаська національна академія будівництва і архітектури;
  • Донбаська юридична академія;
  • Донецький національний медичний університет імені Горького;
  • Луганський медичний університет;
  • Луганський аграрний університет;
  • Луганський педагогічний університет;
  • Луганська академія внутрішніх справ.

Окупанти хочуть змусити здавати кров і полонених українців

24 квітня Людмила Денісова повідомляла, що російські окупанти хочуть змусити українських полонених здавати кров. Такий цинізм практикували в нацистських концтаборах.

Омбудсменка наголосила, що Росія грубо порушує статтю 26 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

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