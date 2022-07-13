Оккупанты заставляют жителей Херсонщины к сотрудничеству: кто отказывается – оставляют без заработка

российские захватчики продолжают попытки введения своих правил на оккупированной Херсонщине. Теперь они решили терроризировать людей отсутствием заработка.

российские оккупанты до сих пор верят в то, что смогут надолго задержаться в Херсонской области. Они принялись вводить правила, которые крайне усложняют жизнь для тех, кто категорически отказывается сотрудничать с врагом.

Читайте также россия использует абсолютно все белорусские аэродромы: готова ли Украина ответить на атаки

Принуждение к сотрудничеству

Самопровозглашенная "власть" на временно оккупированной территории Херсона решила ввести новые правила на захваченных ими предприятиях и учреждениях. Об этом сообщили источники 24 канала в спецслужбах.

Оккупанты потребовали от работников оформлять заявления на работу под руководством тех, кого назначили россияне. Прежде всего, это касается коммунальщиков, медиков и работников образовательных и научных учреждений.

Поскольку херсонцы массово отказываются идти на любое сотрудничество с врагом и выполнять его условия, оккупанты решили не допускать сопротивляющихся на рабочие места. Таким образом, всех, кто отказывается выполнять их требования, россияне собираются лишить средств на жизнь.

Ситуация в оккупированной Херсонской области: последние новости

российским оккупантам никак не удается ввести оборот рублей. Они прилагают к этому большие усилия, но отсутствие какой-либо поддержки среди мирного населения нивелирует их усилия.

ВСУ удалось уничтожить вражеский склад с боеприпасами в Новой Каховке. От вражеского объекта после атаки наших героев не осталось и следа.

Смотрите также – в Мелитополе оккупанты лихорадочно готовятся к контрнаступлению ВСУ: видео