російські окупанти досі вірять в те, що зможуть надовго затриматися у Херсонській області. Вони взялися запроваджувати правила, які вкрай ускладнюють життя для тих, хто категорично відмовляється співпрацювати з ворогом.

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Примус до співпраці

Самопроголошена "влада" на тимчасово окупованій території Херсонщини вирішили запровадити нові правила на захоплених ними підприємствах та установах. Про це повідомили джерела 24 каналу у спецслужбах.

Окупанти почали вимагати від працівників оформляти заяви на роботу під керівництвом тих, кого призначили росіяни. Насамперед це стосується комунальників, медиків та працівників освітніх та наукових закладів.

Оскільки херсонці масово відмовляються йти на будь-яку співпрацю з ворогом та виконувати його умови, окупанти вирішили не допускати тих, хто чинить спротив, на робочі місця. Таким чином усіх, хто відмовляється виконувати їхні вимоги, росіяни збираються позбавити коштів на життя.

Ситуація на окупованій Херсонщині: останні новини

російським окупантам ніяк не вдається запровадити обіг рублів. Вони докладають до цього великі зусилля, але відсутність будь-якої підтримки серед мирного населення нівелює їхні намагання.

ЗСУ вдалося знищити ворожий склад з боєприпасами у Новій Каховці. Він ворожого об'єкта після атаки наших героїв не залишилось і сліду.

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